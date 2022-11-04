Hacılar ilçe sınırları içerisinde ve Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan doğa ile iç içe eşsiz bir ortamda vakit geçirmek, spor yapmak, fotoğraf çekmek isteyen vatandaşları Ortaseki’ye davet ederek, “Kayseri’de Ortaseki Ormanlarını görmeyen kalmamalı” dedi.

Hacılar ilçe sınırları içerisinde ve Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan doğa ile iç içe eşsiz bir ortamda vakit geçirmek, spor yapmak, fotoğraf çekmek isteyen vatandaşları Ortaseki’ye davet ederek, “Kayseri’de Ortaseki Ormanlarını görmeyen kalmamalı” dedi.

Erciyes’in eteklerinde Kayseri manzarası eşliğinde doğa severlerinde gözde mekânlarından olan Ortaseki Ormanları son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün “Eko Turizm Projesi” çerçevesinde yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırıyor. Özellikle sonbahar aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekânlarından olan Ortaseki’ye gelen vatandaşlar hem doğayla iç içe oluyor hem de bölgenin eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirerek fotoğraf çekme imkânı buluyor.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ortaseki Bölgesi’nin gerek sonbahar gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip bir bölge olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

“Belediye olarak yaptığımız farklı etkinliklerle bu bölgemizi gerek Kayseri gerekse tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini biliyoruz. Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan Ortaseki’miz özellikle fotoğraf çekimine, doğa yürüyüşüne ve kamp kurmaya uygun bir alan. Bu eşsiz doğal güzelliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bölge gün geçtikçe değeri bilenen ilimizde de ender bulunan yerlerden biri haline geliyor. Tüm Kayseri halkımızı Ortaseki Ormanları’nı görmeye davet ediyorum.”