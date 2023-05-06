TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri; meslek tanıtımları dahilinde Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ni inceledi.

TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan 2 öğretmen ve 40’a yakın öğrenci yer aldı. Öğrenciler; Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi hakkında Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirildi.

Ziyaret, Mühendislik Fakültesi ile başladı. Mühendislik Fakültesinde yer alan; Çevre Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Laboratuvarlarının yanı sıra Elektrik, Makine, İnşaat Mühendisliği, Mekanik, Zemin Mekaniği ve Asfalt Laboratuvarlarını ziyaret eden konuk öğrenciler, son olarak Ahşap Tezgâhı Atölyesi ve Ahşap Makina Atölyesi’ni gezdi. Laboratuvardaki ekipmanlar üzerinden anlatılan konuları ilgiyle dinleyen öğrenciler, faydalı bilgiler edindi. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Tosun tarafından TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenlerine de hediyeleri takdim edildi.

Mühendislik Fakültesi’nin ardından Orman Fakültesi, Herbaryum (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Laboratuvarı ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu ziyareti sonrasında Tıp Fakültesi ile Düzce Üniversitesi ziyaret programını tamamlayan öğrencilere; İnsan Anatomisi Sınıfı, Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı’nda uygulamalı derslerden örnekler anlatıldı.

Tıp Fakültesi gezisi sonunda konuk öğretmenler ve öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nin kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve rehberlik için teşekkür etti.