Adana’da bulunan Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu “Erasmus Plus” projesi çerçevesinde Polonya ve İspanya’nın ortaklığında sürdürülen “Sahip Olduklarını Etkili Bir Şekilde Kullanmak” konulu proje ortaklığının ikinci ayağını Polonya’nın Poznan şehrinde başarıyla tamamladı.

Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu’nun ortağı olduğu “Erasmus Plus” projesi çerçevesinde proje paydaşları bir araya geldi. Türkiye, Polonya ve İspanya’nın ortaklığında sürdürülen “Sahip Olduklarını Etkili Bir Şekilde Kullanmak” konulu proje ortaklığının ikinci ayağı Polonya’nın Poznan şehrinde gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, grup sunumları yapıldı. Poznan şehri ve okulları tanıtıldı. Gönüllü veliler ve öğreticiler eşliğinde kapsayıcı ve kaynaştırıcı oyunlar oynandı. Belediye başkanı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında belediye başkanı şehrin tarihi ve okullarla ilgili bilgi verdi. Hazırlanan hediyeler öğrencilere verildi.

Proje çerçevesinde öğrenciler evde giymedikleri kıyafetleri okula getirip sergiledi. Daha sonra bu kıyafetler ihtiyacı olanlar hediye edildi. Yapılan eko kamp sırasında öğrenciler doğal bir göl olan Malta Gölü ve ekosistemini tanıma imkanı buldu. Ayrıca her ülkenin kendine özgü tatlarının tanıtımı yapılarak öğrencileri bu ürünler tanıma ve tatması sağlandı. Öğrenciler “Açık Hava Arı Müzesini” ziyaret ederek Polonya’da geçmişten günümüze arıcılığın tarihi seyrine bir yolculuk yaptı. Öğrenciler müzede yapılan atölye çalışması ile balmumu elde etmeyi öğrendi.

Proje sonunda üç ülkenin öğrencileri kültürel farklılıkları tanıyarak, kendilerine yeni arkadaşlar edindi. İngilizce pratik yapma şansını yakalayan öğrenciler, hepsinden önemlisi sahip olduklarını etkili bir şekilde kullanabilme becerisini kazandığı ifade edildi.