Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 16-20 Ekim haftasında Ortaokul ve Anasınıfı öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

16-20 Ekim aralığında AFAD görevlileri tarafından kentte bulunan Sülümenli İmam Hatip Ortaokulu, Asım Kocabıyık Anaokulu ve Fadime Derviş Uyar Anaokulu’nda ’afet farkındalık’ eğitimi verildi. Verilen eğitim çerçevesinde ortaokul ve anaokulu öğrencilerine deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı deprem öncesi deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Verilen eğitimlerde anaokulu seviyesinden itibaren daha bilinçli ve tedbirli öğrenciler yetiştirilmesi hedefleniyor.