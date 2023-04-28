Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Nuri Ç.’nin kullandığı 07 BDG 869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Berk Cansu’ya çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde emniyet şeridinde seyir halindeki otomobilin, yolun karşısına geçmek için yola çıkan 12 yaşındaki Cansu’ya çarpması ve çocuğun çarpanın etkisiyle metrelerce sürüklenmesi yer aldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ortaokul öğrencisi Cansu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Berk Cansu’nun okuldan eve dönüş yolunda kaza geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.