Kastamonu’da ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan proje sayesinde, hem vatandaşların bilinçlendirilmesi hem de yapılan temizlik çalışmaları ile okulun bulunduğu köy tertemiz oldu. Öğrenciler tarafından yürütülen proje Türkiye 3’üncülüğü ödülü aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, temizlik ve hijyen konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında başlatılan “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” çerçevesinde Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Subaşı köyündeki Kastamonu Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu’nda da bir proje hazırlandı. Türkçe Öğretmeni Fatma Tunç liderliğinde başlatılan “Tertemiz Yarınlar Temiz Bir Vicdanla Başlar” projesi çerçevesinde, öğrenciler, ilk olarak okullarında temizlik yaptı. Öğrenciler, yerleri süpürerek, paspas çekti ve tuvaletteki aynaları silip okulun çevresini temizledi. Öğrenciler köyde bulunan market, sağlık merkezi, eczane, camiyi ziyaret ederek görevlilere ve esnafa temizlik konusunda bilgiler verdi. İş yerlerini temiz tutan esnafların yakasına da hijyen muhafızı kartları takıldı. Projeden öğrendiklerini evlerinde de uygulayan öğrenciler, köyde yere çöp atan büyüklerini de uyararak bilinçlenmesini sağladı. Öğrencilerin oluşturduğu farkındalık sayesinde köyde vatandaşlar da bilinçlendi.

Tertemiz bir görünüme kavuşan köydeki öğrencilerin hazırladığı proje çerçevesinde hazırlanan klip, Türkiye genelinde 278 projenin yarıştığı yarışmada ortaokul kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Öğrenciler ödüllerini Antalya’da düzenlenen törenle aldı.

“Vicdanları, ahlakları, kişilikleri temiz bireylerin tertemiz yarınları olacağı inancındaydık”

Proje ile ilgili bilgi veren Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatma Tunç, “’Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesini 4 ay boyunca iki başlık altında yürüttük. Birisi çevre ve beden üzerineydi, diğeri de öğrencilerimizin okulda mutlu, huzurlu, kendilerini güvende hissedebilecekleri okul hijyeni üzerineydi. Mesleğimizin de gereği olarak yarınlara güzel öğrenciler yetiştirmekten de yola çıkarak bizler, projemizi daha çok temiz bir vicdan üzerine kurduk. Projemizin adına da ‘Tertemiz Yarınlar Temiz Bir Vicdan İle Başlar’ dedik. Vicdanları, ahlakları, kişilikleri temiz bireylerin tertemiz yarınları olacağı inancındaydık. Ben sadece senaryoyu yazdım, öğrencilerim çok yetenekliydi. Çok güzel fikirlerle ve etkinliklerle yola çıktık ve projenin sonunda başarılı olduk” dedi.

“Köyümüzdeki herkesi projeye dahil etmeye çalıştık”

Hazırladıkları projede ’hijyen muhafızları’ seçtiklerini anlatan Tunç, “Okulumuzda, çevremizde, esnaflarımızda temizlik üzerine bilgilendirmeler yaptık. Kendimiz öğrendik, çocuklara öğrettik. Çiçekler ekip okulumuzun bahçesini güzelleştirdik. Öğrencilerimizin doğayla iç içe olabilecekleri bir ortam kurmaya çalıştık. Çocuklarımızın vicdanlarına, merhametlerine, güzel gönüllerine hitap edecek oyunlar oynadık. Köyümüzün imamı, eczacı ablamızla, marketteki çalışan görevlilerimizle, sağlık ocağındaki doktorumuz ve hemşiremizle, dedelerimizle, nenelerimizle yani herkesi projeye dahil etmeye çalıştık” diye konuştu.

“Yaşanabilir çevre oluşturulması için çevreyi kirletmememiz gerekiyor”

Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, “Bizler dünyayı aslında gelecek kuşaklardan emanet aldık. Bu emanete sahip çıkmak içinde öğrencilerimizin öncelikle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması için öncelikle bu çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Bunun içinde öğrencilerimizde farkındalık oluşturulması lazım. Birçok proje yürütüyoruz ve bu projelere öğrencilerimiz büyük oranda katılım sağlıyor. En son okulumuz, hijyen, çevre ve sıfır atık projesine katıldılar ve güzel bir derece elde ettiler” şeklinde konuştu.

Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Ortaokulu Müdürü Erol Uhray da, “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar projesi kapsamında okulumuzda Tertemiz Yarınlar Tertemiz Vicdanla Başlar projesi etkinliği yürütüldü. Vicdanı temiz nesiller çevremizi temiz tutacak ve ülkemizi ve dünyayı güzelleştirecek nesiller bu şekilde ortaya çıkacak. Projenin ana temelinde zaten bunlar bulunuyor. İnşallah vicdanı temiz, kalbi temiz, çevresi temiz, ülkesi temiz bir nesil yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çevreye çöp atmak yerine ceplerinde taşısınlar”

Okul öğrencilerinden Yaren Söyler ise, “Temizlik görevlilerimizin işlerini daha çok hafifletmek için onlarla empati kurarak okulumuzda temizlik yaptık. Bizim için ne kadar önemli işler yaptıklarını anladık ve bizde okulumuzu daha çok temiz tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca okulumuzun da çevresini temizledik. Bahçe yaptı, buraya bitkiler diktik. Bir sürü etkinliklerimiz oldu. Kendimde artık çöp atmıyorum, çöp atanları da uyarıyorum. Çevreye çöp atmak yerine ceplerinde taşısınlar ve evlerine gidince çöpe atsınlar” dedi.

Okul öğrencilerinden Betül Tosunoğlu da, “Öğretmenimizle birlikte ülkemizin aydınlık yüzü etkinliğiyle beraber okulumuzu ve köyümüzü temizledik. Çevreyi temiz tutma, çöpleri çöp kovasına atma, pisliği görmezden gelmeme gibi konulara değindik. Çöp kutusunun bulunmadığı yerlerde çöpünü cebinde taşıyan insanlara ülkemizin aydınlık yüzüdür dedik. Bizlerde ülkemizin aydınlık yüzü olduk. Köyümüzde yerde gördüğüm çöpleri alıyorum, çöp atanları da uyarıyorum” diye belirtti.