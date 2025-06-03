DÜZCE (İHA) – Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu’nda öğenim gören öğrencilerin hazırladığı bilim projelerinin sergisi okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Düzce’de yıl sonu sergileri bir yandan açılırken, bir yandan da TÜBİTAK 4006-A bilim fuarlarının da açılışı yapılıyor. Bu çerçevede Kasım Aktaş Ortaokulu’nda açılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 19 alt proje katılımcılarla buluşturuldu. Projeler; Biyoçeşitlilik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Çevre ve Çevreyi Koruma, Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Akıllı Ulaşım Sistemleri başlıkları altında sunuldu. Fuarın açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Şube Müdürleri Tahsin Yaşar ve Ahmet Yakupoğlu ile kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar alanında projeleri inceleyen İl Müdürü, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.