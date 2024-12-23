Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan zanaat atölyeleri Bursa’da seçilen 6 pilot okulda uygulanmaya başlandı.

Pilot il Bursa’da 6 okul 7 alanda toplam 59 farklı atölye programı ile öğrencilere eğitim verecek. Pilot okullar arasında bulunan Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program kapsamında Radyo ve Televizyon alanında Fotoğrafçılık Teknikleri ve Kamera Teknikleri kursları açılırken, Bilişim Teknolojileri Alanında Robotik ve Kodlama kursları açıldı. Öğrenciler alanlarında uzman öğretmenlerden mesleğin inceliklerini hem teorik hem de uygulamalı şekilde öğrenme imkanı sağlayacak.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Bakanlığımız tarafından hazırlanan proje kapsamında Bursa ilimizde okulumuzun da aralarında bulunduğu 6 okulda kurslar açıldı. Okulumuzda Radyo ve Televizyon Alanı ve Bilişim Teknolojileri alanlarında açılan kurslarda eğitimlerine devam eden öğrenciler, alanlarında deneyimli öğretmenlerden çok kıymetli bilgiler edinmekte, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaktadır. Velilerin de yoğun ilgi gösterdikleri programa ilişkin kursun bitiminde öğrencilerimize kurs katılım belgesi verilecektir. Program kapsamında açılan kurslara ortaokul öğrencilerimizin ilgisi de fazla buda bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Meslek liselerinde yürütülecek olan ’zanaat atölyeleri’ uygulaması ile ortaokul öğrencilerinde temel becerilerin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesinin sağlanması hedefleniyor. Program ile birlikte aynı zaman da öğrencilerin temel mesleki becerileri keşfetmesi, akademik ve mesleki başarılarını artırmaları, geniş kariyer yelpazesine sahip olmaları ve iş hayatlarına uyumlarının kolaylaştırılması ile hayat boyu öğrenme felsefesinin aktarılması hedefleniyor.

Günlük eğitim süresi en fazla altı ders saati olarak uygulanan kurslara devam eden öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayanlara Bakanlıkça belirlenen modül başarı belgesi verilecek ve verilen belgeler öğrencinin e-Portfolyo’suna işlenecek.