Bilecik’in Söğüt ilçesinde eğitim gören ortaokullu son sınıf öğrencilerine 15 tatilde motivasyon gezisi düzenlendi.

BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla ‘Başarı Basamakları Beraber Çıkıyoruz’ etkinliği çerçevesinde 8.sınıf öğrencilerine Eskişehir ’de bulunan sınavla öğrenci alan okullar gezdirildi ve okullar hakkında bilgi alındı.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından LGS kapsamında 8’inci sınıf öğrencilerine yapılan deneme sınavı sonrası ilçe genelinde ilk 30’a giren öğrenciler Eskişehir’deki sınavla öğrenci alan okulları ziyaret ettiler. Ziyarette okullar hakkında bilgi aldılar. Söğüt okullarından mezun olmuş ve Eskişehir’de okuyan öğrencilerle görüşerek, sınav süreci ve sonrası konusunda da kazanım sağladılar.