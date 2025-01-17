Aydın’ın Köşk ilçesinde ortaokul öğrencileri, kariyer günleri ve mesleki tanıtım etkinliğinde kaymakamlık ve belediye başkanlığı görevlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Köşk Akçaköy Ortaokulu’nda "Mesleki tanıtım ve kariyer günleri" etkinliği düzenlendi. Akçaköy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz ve Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş ile birlikte öğrenci ve veliler katıldı. Mesleki tanıtım etkinliğinde Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler konuşma yaparak, görevlerinden bahsetti. Konuşma sonrasında Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş kendilerine günün anısına birer plaket takdim etti. Başarılı öğrencilere Kaymakam Polat ve Müdür Karataş bisiklet ile hediyeler takdim etti. Köşk Kaymakamı Tuğba Polat; "Bu güzel programda emeği geçen idareci, öğretmen , öğrenci ve yardımcı hizmetler personellerimizin her birine ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi. Etkinlik sonrası konuşmacılar, öğrenciler ve öğretmenler günün anısına okul bahçesinde fotoğraf çektirdi.