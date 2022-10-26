Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma ekipleri trafik eğitimi verdi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ortaokul öğrencilerine jandarma ekipleri trafik eğitimi verdi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz tarafından ilçeye bağlı Bekteş Köyü Ortaokulunda eğitim gören 48 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Okulun toplantı salonunda İçişleri Bakanlığı’nın ’Güvenli Okul Projesi’ çerçevesinde öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için hazırlanan video ve görseller ile trafik kuralları anlatıldı.

Akıllı tahtada slayt eşliğinde öğrencelere karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları, bisiklet kullanma ve trafik güvenliği hakkında detaylı bilgi verildi.