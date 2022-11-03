Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri, "Güneş Sistemini Keşfetmeye Hazır mısın” konulu sergiyle güneş sisteminin bilinmeyen özelliklerini ve uzay bilimlerini gözler önüne serdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sergide güneş tutulması, parçalı güneş tutulmaları ve uzay teleskoplarına da yer verildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri, "Güneş Sistemini Keşfetmeye Hazır mısın” konulu sergiyle güneş sisteminin bilinmeyen özelliklerini ve uzay bilimlerini gözler önüne serdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sergide güneş tutulması, parçalı güneş tutulmaları ve uzay teleskoplarına da yer verildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri, “Güneş Sistemini Keşfetmeye Hazır mısın?” sergisi açıldı. Okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” ünitesi çervesinde hazırlamış oldukları Gezegenler, Ay ve Güneş tutulması modelleri 25.10.2022 tarihinde gerçekleşen “Parçalı Güneş Tutulması”na dikkat çekmek amacıyla da ‘Güneş Tutulması’ modellerini tanıtan bir sergi açtı. GKV Özel Ortaokulu öğrencileri “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesi çerçevesi hazırlamış oldukları teleskop modelleri de sergide yerini aldı.

Büyük ilgi gören serginin bir hafta süreyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları fuayesinde açık kalacağı da ifade edildi.