Demirkent Toplu Konut İdaresi Ortaokulu öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum "projesi çerçevesinde Demirkent Toplu Konut İdaresi Ortaokulu öğrencileri ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri hazırladılar. Daha sonra hazırlanan yardım paketleri yine öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Nuran Sağırlı ve Ayşe Sümeyye Baytekin rehberliğinde yürütülen yardım çalışmasında 10 aileye yardım götürüldüğü belirtildi.

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Demirkent Toplu Konut İdaresi Ortaokulu Müdür Ahmet Sağsöz, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde öğrencilere yönelik "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum "projesi çerçevesinde bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz sözlerine şöyle devam etti. “Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Nuran Sağırlı ve Ayşe Sümeyye Baytekin rehberliğinde yürütülen yardım çalışmasıyla öğrencilerimiz, Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşımış oldular. Ramazan ayında öğrencilerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaştık hem bayramlarını kutladık hem hediyelerimizi takdim ettik. " yardımlaşma ve dayanışma" değerini öğrencileriz, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle birlikte yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.”

Harçlıkları ile hazırladıkları yardım paketlerini ve hediye çeklerini kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran öğrenciler ise yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladıklarını belirttiler.