Bilecik’te ortaokul öğrencilerinden anlamlı çalışmaya imza atarak, ev hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak depremzedeler için para topladılar.

Bilecik’te ortaokul öğrencilerinden anlamlı çalışmaya imza atarak, ev hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak depremzedeler için para topladılar.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ortaokul öğrencileri evlerinde hazırladıkları yiyecek ve süs eşyalarını belde halkını tek tek gezip satış yaparak, depremzedeler için yardım topladı. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna konu ile ilgili, “Acılı günlerimizde küçüğünden büyüğüne herkesin böyle çalışmaları insanların içini ısıtıyor. Ortaokul müdürümüz Kerem beye, öğretmenlerimize ve özellikle öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.