Eskişehir’de Donas Grubu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla ortaokul öğrencilerini Anıtkabir’e götürdü.

Eskişehir’de Donas Grubu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla ortaokul öğrencilerini Anıtkabir’e götürdü.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir’e gitme imkanı bulunmayan öğrencilere imkan sağlayan Donas Grubu 40 ortaokul öğrencisini Ankara’ya götürdü. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz tarafından belirlenen öğrenciler Anıtkabir’i ilk kez gördü. Anıtkabir ziyareti sonrasında öğrenciler, Ankara’da bulunan Donas’ta öğle yemeğini yedi. Gün boyu eğlenen öğrenciler ardından Eskişehir’e döndü.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’i daha önce ziyaret etmemiş öğrencileri Ankara’ya götürdüklerini ifade eden DNS Grup Genel Müdürü Kenan Araz, “Çocuklarımızın Anıtkabir’i görmesini önemsiyoruz. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle özellikle gitme imkanı bulunmayan öğrencilerimizi Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ile tespit ettik. Ardından öğrencilerimizi Ankara’ya götürdük. Burada öncelikle Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdik. Öğlen yemeğinde ise Ankara’da ki şubemizde misafir ettik. Bizim için önemli bir etkinlikti. Öğrencilerimizin hem Atatürk’ü ziyaret etmesi hem de gün boyu eğlenmesi bizleri mutlu etti” dedi.

Donas Grubunun düzenlediği anlamlı program için Kenan Araz’a teşekkür eden Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ise “Mahallemizde daha önce Anıtkabir’i görmeyen öğrencilerimizi belirledik. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir gezi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.