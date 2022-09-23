Okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle ve yöneticilerle bir araya gelerek bu yıl ilk kez uygulanan Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programını ve yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nı değerlendirdi.

Okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle ve yöneticilerle bir araya gelerek bu yıl ilk kez uygulanan Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programını ve yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nı değerlendirdi.

Öğlen yemeğinde 15 Temmuz İmam Hatip öğrencileriyle bir araya gelen Güney, öğrencilerin sorunlarını dinledi. Güney, yemek buluşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yaz tatilinde tamamlanan okulun dış cephe boya çalışmalarını yerinde inceleyerek, öğrencilerin daha nezih ortamlarda öğrenim görmesi için mücadele ettiklerini belirterek, dış cephe boya çalışmasının ardından okulun daha canlı bir görünüme kavuştuğunu sözlerine ekledi. Güney, okul binası önünde öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ziyaretini tamamladı.