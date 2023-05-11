Ankara’da Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu’nda, öğrencilerin tarım alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlanması için tarım atölyesi kuruldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu’ndaki öğrencilerin hayatlarında tarım çalışmalarını sağlamak amacıyla bahçeye tarım atölyesi kurulması kararı alındı. Öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde Türkiye’nin ata tohumlarını okulun kendi imkanlarıyla kurduğu tarım atölyesinde yetiştirecek. Öğrenciler, atölyede sebze ve meyve yetiştirmeyi de öğrenecek.

“Ata tohumumuzun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz”

Okul müdürü Mustafa Taşkıran, tarım atölyesiyle öğrencilerin tarım ve toprakla barışık olmalarını amaçladıkları belirterek, “Öğrencilerimizi toprakla, tarımla, çevreyle ve doğayla barışık hale getirmek istiyoruz. Amacımız öğrencilerde bilinç oluşturmak. Geleneksel olarak ürettiğimiz ata tohumumuzun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ata tohumlarını öğrencilerimizle beraber ekeceğiz”

Taşkıran, tarım atölyesinde domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun ve karpuz gibi meyve ve sebzeleri ata tohumlarıyla üreteceklerini söyledi. Çiftçilikle uğraşan ve tohumları kendilerine veren Zeynep Teyze’nin öğrencilere eğitim vereceğini söyleyen Taşkıran, “Öğrencilerimize, tohumun bakımını ve yetiştirmesini öğreteceğiz ve bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

“Öğrenciler, yedikleri ve gördükleri ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini görecekler”

Taşkıran, okulun güzel çevresi ve bahçesinden yaralanarak tarım için değerlendirmek istediklerini vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin bundan sonraki süreçte yedikleri ve gördüklerin ürünlerin nasıl yetiştiğine dair bilgi sahibi olacağını da belirten Taşkıran, “Öğrenciler, tohumdan meyveye kadar ki süreci deneyimleyebilecekler. Markete gittiklerinde bir salatalık, patlıcan aldıklarında nasıl yetiştirildiklerini bilmiş olacaklar ve yabancı kalmayacaklar” diye konuştu.

Tarım atölyesinin açılışının ardından sıraya giren öğrenciler Zeynep Teyze’den aldıkları tohumları okulun bahçesine serpiştirdi.