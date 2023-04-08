Denizli’nin Buldan ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, ellerine aldıkları davulla mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde yaşayan Süleyman Yurdakul(13) ve Ali Kaya(13), Ramazan ayında davul çalarak hem harçlıklarını çıkarıyor hem de vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Ramazanın ilk gününden bu yana davul çalarak vatandaşları uyandıran gençler, ilerleyen yıllarda da bu işi yapmayı planladıklarını söyleyerek, geleneği sürdüreceklerini söyledi.

Yenicekent Meliha Akten Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan öğrencilerinden Süleyman Yurdakul, “Ramazan ayında birlikte davul çalarak Yenicekentlileri sahura kaldırmayı kararlaştırdık. Hem cep harçlıklarımızı kazanıyoruz hem de geleneğimizi yaşatmış oluyoruz. Biraz zor oluyor ama bizim içinde eğlenceli oluyor. Bazı vatandaşlar her gün para veriyor. Bazıları da Ramazan ayının ortalarında veriyor ama farklı bir his oluyor bizim içinde” dedi.