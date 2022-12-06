Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla aslına uygun olarak restore edilen ve dijital sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezi, Şehit Sedat Sağır Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla aslına uygun olarak restore edilen ve dijital sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezi, Şehit Sedat Sağır Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Şanlıurfa’nın tam kalbinde Belediye Bahçesi içerisinde yer alan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu her gün farklı seanslarda yüzlerce öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi sınırlarında bulunan Şehit Sedat Sağır Ortaokulu öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarından otobüslerle alınarak sinema salonuna getirildi. Öğrenciler, yapımını TRT, Gala Film ve Altın Koza’nın üstlendiği, başrollerinde Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı dram türündeki “Ankara Yazı Veda Mektubu” adlı 2016 yapımı Türk filmini izleme fırsatı buldu. Öğrencilerinin okullarından otobüslerle alınarak Şair Nabi Dijital Sinema Salonuna getirildiğini aktaran Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zeynel Abidin Öksüz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öğrencilerde film gösteriminin ardından Beyazgül’e kendilerine bu imkânları sağladığı için teşekkür ettiler.