Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat merkezi öğrencileri tarafından yapılan “Ateş düşürücü havlu” projesi, TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 4.’sü oldu.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat merkezi öğrencileri tarafından yapılan “Ateş düşürücü havlu” projesi, TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 4.’sü oldu.

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Finalde Afyonkarahisar’ı temsil eden Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Furkan Gök, Elif Ece Malkondu ve Ramazan Reşat Kır, Danışman Öğretmen Yıldız Leblebicier ile hazırladıkları "Kahverengi Alglerden Biyobozunur Ateş Düşürücü Havlu" isimli proje Biyoloji alanında Türkiye 4.’sü olarak Teşvik ödülü almaya hak kazandı.