Tübitak tarafından düzenlenen yarışmanın Bursa Bölge Finali kapsamında Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinden gelen başarılı ortaokul öğrencilerini ağırlıyor.

Balıkesir, bu yıl da bilim ve araştırmanın merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yarışmaya Balıkesir’den bu yıl 141 proje başvurusu yapılırken, bu projelerden 26’sı bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Söz konusu projelerde, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran ve Ayvalık ilçelerinde yer alan 15 farklı okuldan toplam 52 öğrenci ve 28 danışman öğretmen yer aldı

Açılış töreninde bilimsel düşüncenin ve proje kültürünün ortaokul düzeyinde gelişmesinin önemine dikkat çekilerek, çocuklarımızın bu yaşta araştırma yapma kültürünü edinmesi, onların ileride ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunacak bireyler olarak yetişmesinin sağlanacağına vurgu yapıldı. Bu alanda gösterdikleri çaba ve gayret için tüm öğrenciler, danışman öğretmenleri ve onları destekleyen aileleri tebrik edildi.

Bölge finali, 12 farklı alanda sergilenecek projelerin jüri değerlendirmesiyle 10 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Ödül töreninden sonra dereceye giren projeler, Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finali’nde Balıkesir ve bölge illerini temsil etmeye hak kazanacak.

Bilimsel heyecanın ve gençlerin üretkenliğinin ön planda olduğu 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, öğrencilerin özgüven kazanmaları ve bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları açısından önemli bir platform sunmaya devam ediyor.

Açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Keren, akademisyenler, yarışma temsilcileri, okul yöneticileri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.