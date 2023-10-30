Eskişehir’deki bir ortaokulun önünde yer alan ve öğrencilerin güvenliği için önemli olan trafik levhasına araç çarpması mahallelinin tepkisini topladı.

Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Mehmet Gedik Ortaokulu’nun girişindeki okul geçidi levhasına araba çarptı. Okul çevrelerinde sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve ani fren için hazırlıklı olmaları amacıyla koyulan levhaya çarpılması vatandaşların tepkisini toplarken, bazı velileri tedirgin etti. Şans eseri o anlarda okul çevresinde bir çocuk olmaması ise muhtemel yaralanmalı kazanın önüne geçti. Velililer levhanın onarılmasını bekliyor.