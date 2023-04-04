Erzincan’da ortaöğretim ve din öğretimine bağlı okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir başkanlığında, Şube Müdürleri Fikret Ayaz, Hasan Güneş, ortaöğretim şubesine bağlı lise müdürleri ile din öğretimine bağlı lise müdürlerin katılım sağladığı toplantının ana gündem maddeleri “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi ve akademik başarının artırılması için yapılacak faaliyetler olarak yer aldı.

Toplantının ilk bölümünde Şube Müdürü Fikret Ayaz tarafından ÇEDES çerçevesinde yapılacak faaliyetler konusunda okul müdürlerine bilgi verildi. İkinci bölümünde ise, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir akademik başarının artırılması için özellikle destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrencilerin en üst düzeyde katılım sağlamalarının şehrin geleceği ve öğrencilerin başarılı olmaları açısından en önemli vazgeçilmezi olduğunu ifade etti. Demir konuşmasında, "Erzincan olarak bu yıl bulunduğumuz yerden bir kademe daha ileri gitmek zorundayız. Biz şehrimizin eğitim kadrosu olarak oldukça nitelikli bir durumdayız. Sınava 72 gün kala tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin performansını biraz daha artırmaları çocuklarımızın derecesi açısından daha faydalı olacaktır" dedi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde okul yöneticileri, okullarında yapılan sınavlara hazırlık çalışmalarını ve uygulamaları katılımcılarla paylaştılar. İl Millî Eğitim Müdür Vekili Murat Demir toplantıya katılan eğitim yöneticilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek başarı dilekleri ile toplantıyı sonlandırdı.