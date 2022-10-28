Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle etrafa dağılan bariyer parçaları 4 araca ve binanın duvarına zarar verdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle etrafa dağılan bariyer parçaları 4 araca ve binanın duvarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle etrafa dağılan bariyerlerde park halinde bulunan 4 araca ve bir binanın da duvarına zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.