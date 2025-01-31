Kış aylarında diğer mevsimlere göre çok daha sık karşılaştığımız grip, nezle veya farenjit gibi hastalıklar orta kulak enfeksiyonuna zemin hazırlayabiliyor. Bu durumdan ise en fazla çocuklar etkileniyor. Enfeksiyonların çoğu önemli bir soruna neden olmazken ilerlemesi durumunda ise bazen sonu yüz felci hatta kalıcı işitme kaybına dahi varabilen birtakım ciddi sorunlara kapı aralayabiliyor.

Orta kulak enfeksiyonu, kulak zarının arkasında sıvı birikimesi sonucu kendini orta kulakta kızarıklık, şişme ve ağrı ile gösteren bir hastalık olarak tanımlanıyor. Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, orta kulak enfeksiyonunun genellikle önemli bir soruna neden olmadığını ancak ihmal edilerek ilerlemesi durumunda kalıcı işitme kaybına bile yol açabileceğini söyleyerek şu önemli bilgileri verdi:

"Çocuklar çabuk etkileniyor

Orta kulak enfeksiyonunun en yaygın nedeni viral veya bakteriyel enfeksiyon kaynaklı ortaya çıkan geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtilerle seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Özellikle sonbahar ve kış aylarında çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına yetişkinlere göre daha sık yakalanırlar. Bu durum ise çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarının oldukça sık görülmesine yol açar.

Tedavi ertelenmemeli

Hastalık genellikle uzun süreli ve önemli sorunlara neden olmaz. Zamanında ve uygun tedavisi yapılmadığında ise ciddi problemlere yol açabilir. Özellikle devamlı tekrarlayan orta kulak iltihabı, kulak zarında çökme veya yapışmalar, kulak zarı delinmeleri, yüz felci, denge bozukluğu, işitmeyi sağlayan kemikçik zincirinde erimeler, kalıcı işitme kayıpları, sürekli iltihaplı akıntılar ve baş dönmelerine neden olabilir. Bu nedenle şikâyetlerin birkaç günden fazla sürmesi durumunda bir an önce uzman bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilir.

Altta yatan sebep araştırılmalı

Yetişkinlerde görülen orta kulak enfeksiyonunun tedavisi için genellikle 10-14 gün antibiyotik verilir. Tedavi, çocuklarda da benzer şekilde uygulanır. Buna rağmen işitme kaybının geçmesi kimi zaman 2-3 haftayı bulabilir. Fakat çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında ve geçmeyen orta kulak sıvılarında cerrahi yöntemler de gündeme gelebilir. Yılda 3-4 defadan fazla gerçekleşen veya 3 ay boyunca yapılan tüm tedavilere rağmen iyileşmeyen durumlarda ise altta yatan sebeplerin mutlaka araştırılması gerekir.

Kulak tüpü uygulaması gerekebilir

İşitme azlığına yol açan pek çok neden bulunur. Kulakta sıvı birikmesi ise çocukluk çağındaki işitme problemlerinin başında gelir. Orta kulakta biriken sıvı, ilaç veya antibiyotik tedavilerine rağmen düzelmeyebilir. Sürekli tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında, kendi kendine geçmeyen ya da medikal tedaviye cevap vermeyen durumlarda ve kulak zarı çökmelerinde tüp takılması gerekebilir. Tüp takılması sırasında kulak burun boğaz uzmanı, kulak zarı içinde küçük bir delik açar. Orta kulağın havalandırılmasını sağlamak ve daha fazla sıvı birikmesini önlemek için açıklığa minik bir tüp yerleştirilir. Operasyon yaklaşık 10 dakika sürer. Bazı kulak tüplerinin 6 ay ila 12 ay boyunca yerinde kalması ve sonra kendi kendine düşmesi amaçlanır. Diğer tüpler ise daha uzun süre kalacak şekilde tasarlandığı için cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Kulak zarı ise sıklıkla tüp çıkartıldıktan sonra kendiliğinden kapanır."