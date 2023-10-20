Yunusemre Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı, sevdikleri ile birlikte doğayla iç içe güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Yunusemre Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı vatandaşların uğrak noktası oldu. Çevre illerden de birçok vatandaşın ziyaret ettiği alanda çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Manisa’ya güzel bir mesire alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu mesire alanında vatandaşlarımız sevdikleriyle güzel vakit geçiriyor. Bölgeyi piknik alanlarının yanı sıra spor alanları, kapalı mekanlar, satış büfeleri ile çok güzel bir yer haline getirdik. Piknik yapmayı seven, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Ortaköy’e bekliyoruz. Bu alan sadece piknik olarak değil, etkinlik anlamında da her daim vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.

Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.