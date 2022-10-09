Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ortakonak Mahallesinde yapımı tamamlanan sosyal tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ortakonak Mahallesinde yapımı tamamlanan sosyal tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi’nin merkeze uzak Ortakonak Mahallesinde yapımını tamamladığı Ortakonak Sosyal Tesisi’nin açılışı, düzenlenen programla gerçekleştirildi. İçerisinde Muhtarlık Ofisi ile Emekli Konağı bulunan, toplamda 194 metrekare inşaat alanına sahip çok amaçlı sosyal tesisin açılışına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ile Karatay Mülki İdare Müdürleri, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, muhtarlar ve Ortakonak mahalle sakinleri katıldı.

“Ortakonak mahallemize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış öncesinde yaptığı konuşmada Karatay’ın merkezdeki mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelerini göreve geldikleri günden bu yana sık sık ziyaret ettiklerini ve söz konusu ziyaretlerde tespit ettikleri eksiklik veya ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “Mahallelerimizin tamamında asfalt ve parke yollar yapıyoruz. Ortakonak mahallemizi Aksaray Yolu’na bağlayan yolun da asfaltlanması ve bu sosyal tesisin de tamamlanmasıyla birlikte bu mahallemize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Acıdort ile Zincirli mahallelerimize de sosyal tesis yaptık. Yakın bir zamanda bu tesislerimizi de açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Karatay’ımızın tamamında, neresinde neye ihtiyaç varsa hepsini yerine getireceğiz ve bu hizmetler hayata geçtikçe bizler de mutlu oluyoruz. Bu vesileyle Ortakonak Sosyal Tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ortakonak sosyal tesisi mahalleye güzel hizmetlere vesile olacak”

Karatay Kaymakamı Yavuz Güner de, Karatay Belediyesinin güzel bir hizmetini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Yavuz Güner, “Muhtarlık binalarımız bizler için son derece önemli. Çünkü buralar sadece muhtarlarımıza değil; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda bütün hemşehrilerimize hizmet veriyor. Bu bağlamda yeni bir binamızın olması mutluluk verici. Bu güzel tesisi mahallemize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Ortakonak Sosyal Tesisimiz mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Belediyeciliği modelini en iyi uygulayan şehrin Konya olduğunu söyleyerek Ortakonak Sosyal Tesisi’nin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 2019 Seçimleri öncesi ve sonrasında Karatay Belediyesi’nin hangi mahallede neye ihtiyaç varsa hepsi tespit edilerek yerine getirilmeye gayret gösterildiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 1 milyon TL’ye mal edilerek Karatay’a kazandırılan Ortakonak Sosyal Tesisi’nin resmi açılışı, protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.