Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde 2 şahsın ikamet aramalarında 3 adet tabanca, uyuşturucu içme aparatları ve 3 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesinde 2 şahsın ikamet aramalarında 3 adet tabanca, uyuşturucu içme aparatları ve 3 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde; Ortaklar Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden V.K. ve S.K. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Şahısların ev aramalarında; 1 adet 9 mm çapında kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet bong uyuşturucu içme aparatı, 3 adet PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. V.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, S.K. isimli şahıs için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.