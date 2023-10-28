Germencik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, eski Ortaklar Belediye binasını atıl durumdan kurtararak modern ve işlevsel yapıya kavuşturduklarını söyledi.

Germencik Belediyesi, Türkiye Cumhuriyet’inin 100’üncü yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde Ortaklar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde eski belediye hizmet binası atıl durumdan kurtarılarak yerine yapılan Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. İçerisinde Diyetisyenlik Birimi ile Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin de bulunduğu Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nin açılış törenine, Ankara’da programı olması nedeniyle Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yerine Belediye Başkan Vekili Serdar Çapakçıoğlu katılarak açılışı gerçekleştirdi ve Belediye Başkanı Öndeş’in mesajını iletti.

Ankara’da programı bulunduğu için açılışa katılamayan Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal medya hesabından Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezini cumhuriyetin 100. yılında hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Germencik Belediyesi olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açmanın ayrıca gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eski Ortaklar Belediye Binamızı atıl durumdan kurtararak modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturduk ve bu anlamda Germencik ilçe merkezimizin ardından içerisinde Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Diyetisyenlik Hizmetinin de yer aldığı ikinci Kültür, Sanat ve Spor Merkezimizi halkımızın hizmetine sunduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.