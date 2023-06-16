Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nde Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis’te sene sonu resim sergisi ve çeşitli branşlarda gösteriler düzenlendi.

Ortaklar Mahallesi’nde farklı okullardaki öğrencilerin üye olduğu Ortaklar Genç Ofis’te yıl boyunca almış oldukları eğitimlerin gösterimini yapan gençler beğeni ile izlendi. Ortaklar Genç Ofis’in salonunda, halk oyunları, jimnastik ve müzikli drama gösterileri yapıldı. Resim sergisinin açılış kurdelesini kesildikten sonra, Genç Ofisin koridorlarında yer alan resimler ilçe protokolü ve davetliler tarafından incelendi.

Ortaklar Genç Ofis’te jimnastik eğitmeni Didem Onat, "Yıl boyunca öğrencilerimle calışmalar yaptık. Bugün gösteride bulunan öğrencilerime, velilerine ve izlemeye gelenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Programa Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çoşkun Parlakyalçın, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Germencik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, Ortaklar Jandarma Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Çvş. Seçkin Kabadayı ve davetliler katıldı.