DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, il genelinde yapılacak ortak sınav için soruları hazırlamaya başladı.

Merkez bünyesinde bulunan il geneli ortak sınav komisyonu toplandı. İl genelinde aynı anda yapılacak olan ortak sınav için öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeyi hedefleyen merkez, sınav sorularını hazırlamaya başladı. Müfredata uygun farklı beceri düzeylerin ölçüleceği sınavda adil sorular oluşturmak için öğretmenler titizlikle çalışırken, sınav ile ilgili bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.