Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ve Erzurum Kadın Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ve Erzurum Kadın Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde imzalanan protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat katıldı.

Protokole imzaların atılmasının ardından yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Tarım Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılmış olan “Okullarda Gıda Güvenirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek” ve “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi” projesi hedefi doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında 6 ay süre ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan kız öğrencilere yönelik Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Güvenilir Gıdaya Yönelik Eğitim Protokolü yapılmıştır.

Bu protokol ile bu okullarda okuyan kızlarımızın güvenilir gıda ve kooperatifçilik konularında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Protokol çerçevesinde yapılacak eğitimlerde; En hassas tüketici grubu olan geleceğin iş kadınları ve anneleri olacak öğrenci kızlarımızın güvenilir gıda ve gıda israfı konusunda bilgilendirilmeleri, bilinçli gıda tüketicisi olmanın sorumluluk ve farkındalıkları, gıda satın alırken dikkat edilecek hususlar, gıda hijyeni, gıda ve beslenme okuryazarlığının öneminin anlaşılması ve yaygın hale getirilmesi, tüketilen ürünlerin etiketini okuyarak sağlıklı ve bilinçli beslenmenin sağlanması;

Kız öğrencilerimizin özellikle tarımsal üretimde yer almak üzere girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında birleşmeleri, başka bir işte çalışma olanağı olmayan kızlarımızın kooperatifler çatısı altında tarımsal üretimde çalışma, üretme ve pazarlama imkânlarının artırılması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesini sadece kendileri için değil toplum içinde ekonomik ve sosyal kazanımlar elde edebilmeleri hususunda kadın kooperatifçiliğinin önemi anlatılacaktır. 6 ay sürecek eğitimler sonucunda Mesleki Teknik Anadolu liselerinde okuyan kızlarımızın Güvenilir Gıda konusunda bilinçlendirilmesiyle aynı zamanda gıda israfının önüne geçilecektir. Kız öğrencilerimizin ileriki yaşamlarında kooperatif kurma konusunda bilgi ve farkındalığının arttırılmasıyla kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması adına önemli bir adım atılmış olacaktır. İmzalanan protokolün şehrimize, taraflara ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”