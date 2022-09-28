Düzce Sağırlar Kültür ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzce Sağırlar Kültür ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüleri Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Düzce Sağırlar Kültür ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri; Beyzanur Çakmak, Nihat İşler, Özcan Kavican ve Şura Yıldız yer aldı.

Düzce Üniversitesi’nin engelliler için yaptığı farkındalık etkinlikleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’e teşekkür eden kurul üyeleri, ortak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin engelsiz bir yaşam için farkındalık etkinliklerine ve çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.