Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ’’Güvenli İnternet Kullanımı’’ eğitimi gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu’nda Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Sami Karakaya, Enes Kul ve Sevinç Çoban’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte konuşan polis memuru Sami Karakaya, kişisel verileri koruma kanunu, siber suçlar, sosyal medyada paylaşılmaması gereken bilgiler, siber zorbalık, siber güvenlik, nitelikli dolandırıcılık, bahis suçları, posta ve haberleşme araçları üzerinden işlenen suçlar, internet paylaşımı gibi birçok konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Öğrencilere ve personele özel bilgileri ve şifreleri üçüncü kişilerle paylaşmamalarının altını çizen Karakaya, “Güçlü şifreler oluşturun. Sosyal medyadaki yatırım vaatlerine inanmayın. Telefon ile bankadan aradığını iddia edenlere itibar etmeyin. Ortak cihazlar üzerinden interneti kullandığınızda mutlaka çıkış yapın” önerilerinde bulundu.

İnternet alışverişinde verilerimizin önemli risk altında olduğunu belirten görevliler alışverişlerin yalnızca güvenli ve bilinen sitelerden yapılması gerektiğini söylediler. Özellikle son dönemlerde, eğitim öğretim döneminin de başlamasıyla birlikte öğrencilere burs verme vaadiyle sahte vakıfların kişilerin hesaplarına erişmeye çalıştığını anlatan konuşmacılar, “Hesap şifrelerinizi yakınlarınıza bile vermeyin. Kaynağını bilmediğiniz site ve programlardan ise uzak durmalısınız” şeklinde konuştu.