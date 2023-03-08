Düzce Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalar yapılması konusunda iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalar yapılması konusunda iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokole; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sakarya Üniversitesi adına ise Sakarya Üniversitesi Rektörü (SAÜ) Prof. Dr. Hamza Al imza attı.

Akademik alanda; araştırma, eğitim ve ortak bilimsel çalışmalara ilişkin faaliyetleri hedefleyen iş birliği protokolüyle; her iki üniversitenin öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik edilecek, mevcut olanları geliştirilecek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımı da sağlanacak.

Tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarmasını da temel gayeler arasına alan protokolün hayırlı olmasını dileyen Nedim Sözbir; üniversitelerin, bilimin, bilim insanlarının ve öğrencilerin gelişimi için ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.