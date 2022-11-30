Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi; üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik akademisyenlerle fikir alışverişlerine devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi; üniversite tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve akademik çalışmalar, teşvik ve destek programları ile gerçekleştirilmesi planlanan projelere yönelik akademisyenlerle fikir alışverişlerine devam ediyor.

Paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve ortak akıl arayışıyla çalışmalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu bağlamda iç ve dış paydaşlarla istişare toplantılarını sürdürüyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte fakülte ve meslek yüksekokullarının yönetici ve akademik kadrosu ile bir araya gelerek İzleme ve Değerlendirme Toplantılarını gerçekleştiren Prof. Dr. Çomaklı ile yönetimi, geçen hafta düzenlenen Araştırma Üniversitesi Göstergeleri çerçevesinde Yayın ve Atıfların Değerlendirilmesi programının ardından bu hafta da Araştırma Üniversiteleri İzleme Kriterleri Değerlendirme Toplantısında öğretim elemanlarıyla buluştu.

“Yapılan Tüm Çalışmalar Bizim İçin Büyük Önem Arz Ediyor”

Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olarak seçilmesinin ardından görev ve sorumluluklarında artışın yaşandığı, bunun da üstesinden gelecek güce sahip olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı: “Devletimizin ve Yüksek Öğretim Kurulumuzun (YÖK) üniversitelerden önemli beklentileri var ve biz de üniversite olarak bu beklentiler doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflerimizle çalışmalarımıza birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan akademik personelin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları proje, yayın ve diğer tüm çalışmalar bizim için büyük önem arz ediyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne siz değerli akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği her türlü proje ve çalışmalarınıza destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Program; katılımcıların soru, dilek ve taleplerini iletmeleriyle sona erdi.