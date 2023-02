Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi kış mevsiminde de vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi kış mevsiminde de vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tadilat ve güçlendirme çalışmalarından sonra daha modern ve işlevsel bir hale gelen spor kompleksi Salı günü hariç haftanın bütün günlerinde vatandaşlara hizmet veriyor. 2022 yılı Haziran ayından itibaren Spor Kompleksi bünyesinde yer alan havuzdan 39 bin 825 kişi, tenis kortlarından 2 bin 545 kişi ve kapalı spor salonlarından 5 bin 373 kişi olmak üzere toplamda 47 bin 743 kişi yararlandı.

10 yüzme antrenörü, 3 tenis antrenörü, 2 fitness eğitmeni ve 4 hentbol antrenörünün görev yaptığı spor kompleksinde özel bireyler ile şehit aileleri haftanın belirli günlerinde havuzu ücretsiz olarak kullanabiliyor. Vatandaşların kullanımının yanı sıra spor kulüpleri, üniversitesi, çocuk evleri, gençlik spor, TOHM ve SEM Yüzme kulüpleriyle hentbol, tenis, basketbol, voleybol, su topu takımları da antrenmanlarını ve eğitimlerini spor merkezinde yapıyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, spor yapmak isteyen ya da bir spor dalında kendini geliştirmek isteyen bütün vatandaşları Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi’nden yararlanmaya davet etti. Spor kenti Trabzon’a takım sporları ve bireysel sporların icra edilebileceği modern ve konforlu bir spor tesisi kazandırdıklarını belirten Başkan Genç, “Merkezimiz tadilat ve güçlendirme çalışmalarından sonra vatandaşlarımızın uğrak mekanı oldu. Her yaş grubundan vatandaşlarımız spor merkezimizden istifade ediyor. Hentbol, basketbol, yüzme, voleybol ve su topu sporunun şehrimizde en güzel icra edilebileceği bir tesis oldu. Bu spor dallarında bugüne kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporun birçok dalını en iyi şekilde öğrenmesi için olimpik standartlarda mükemmel bir yer. Hem öğrencilerimiz, hem vatandaşlarımız tesisimizden en güzel şekilde istifade ediyor. İlçemizi böylesine modern bir tesise kavuşturmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Her spor dalında çok deneyimli antrenörlerimiz var. Dolayısıyla spora ilgi duyan ya da bir spor dalında kendini geliştirmek isteyen bütün çocuklarımız her biri kendi alanlarında uzman antrenörler eşliğinde tesisimizden yararlanabilir” ifadelerini kullandı.