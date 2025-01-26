Ortahisar Belediyesi sporcusu Kalbinur Çimşit, ilk kez katıldığı Gençler Türkiye Kickboks Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası Gençler Kategorisinde mücadele eden Kalbinur Çimşit, ilk kez katıldığı şampiyonada rakiplerini yenerek finale yükseldi. Başarılı bir müsabaka çıkarmasına rağmen finalde rakibine yenilen genç sporcu, Türkiye İkincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Belediyemizi ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ederek Türkiye ikincisi olan genç sporcumuz Kalbinur Çimşit’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.