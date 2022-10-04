Ortahisar Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ilgili madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ilgili madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Genç, pandemiden sonra bütün dünyada gıda tedariğinin çok önemli hale gelmesinden dolayı tarımsal faaliyetlerle ilgili yürütülen bütün proje ve destekleri kurumsal bir hale getirmek için böyle bir adım attıklarını dile getirdi. Başkan Genç, “Daha önceden bu neviden faaliyetler için teşekkül ettirdiğimiz çalışmaları ve paydaş olarak katıldığımız çalışmaları, şimdi müdürlüğümüzün kurulmasıyla birlikte kurumsal bir hale getireceğiz. Buradaki temel saikimiz hepinizin malumu iki yıldır bütün yeryüzünü kasıp kavuran bir pandemiyle karşılaştık. Ve pandemi nedeniyle insanların hayatını doğrudan etkileyen kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar gıda tedariği konusunda da bu ihtiyacı daha çok bariz hale getirdi. Dolayısıyla bizim temel işlevimiz arasında olmamakla beraber, bu işi kurumsal manada da bir görev telakki ederek, ilçemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak veya tarımsal üretimdeki verimi artırabilmek, kendi çiftçimizi destekleyerek hem ev ekonomisi, hem de bu vesileyle şehir ekonomisine destek olmak gibi birçok parametresi olan bu çalışmayı kurumsal bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, hem belediyemiz, hem de Ortahisarımız için hayırlı olur” dedi.

Başkan Genç, Bağımsız Meclis üyesi Davut Çakıroğlu’nun müdürlük bünyesinde Trabzon’a özgü tarım ürünleriyle ilgili ata tohum bankası kurulması konusundaki önerisini dikkate alacaklarını belirterek, “Çok çeşitliliği kapsaması lazım işlevsel olması açısından. Biz burada müdürlüğümüzü daha çok yatırımcı değil de, bundan öte verimi artıracak projelere yoğunlaştıracağız. Mesela fındıkta verimi artırmak için Ticaret Borsası ve Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz proje Ortahisar Belediyemizin desteğiyle geçen yıl 10 adet fındık bahçesini söktük. Çatak bölgemizde biz her zaman makine çalıştırıyoruz. Çay yolu açıyoruz. Buradaki çay üretimini iki katına çıkarırsak burada çay fabrikası kurulacak. Bu da 100 kişinin istihdamı demek. Akyazı’da su problemi var meselâ. Seraların yüzde 40’ı Akyazı’da Maydanozun yüzde 40’ı ise burada yetişiyor. Bu konuda neler yapabiliriz? Burada temel görev olarak değil de, yardımcı olma, koordine etme, projelere paydaş olabilme gibi görevler üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı.