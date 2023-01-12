Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2022 yılında 37 farklı ülkeden Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 165 çiftin nikâhını kıydı. 2022 yılında 164 yabancı uyruklu çiftin nikâhı kıyıldı.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2022 yılında 37 farklı ülkeden Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 165 çiftin nikâhını kıydı. 2022 yılında 164 yabancı uyruklu çiftin nikâhı kıyıldı.

2022 yılında nikâhı kıyılan 215 yabancı uyruklu kişinin 102’si yabancı, 113’ü ise Türk vatandaşlarıyla evlendi. Aynı yıl içinde 14 nikâh ise çeşitli nedenlerden dolayı iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, birçok çiftin nikâhının bizzat kendisi tarafından kıyıldığını belirterek, “Yoğun mesaimize aldırmadan vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Evlendirme memurluğumuz Türk vatandaşlarının yanında yabancı uyrukluların da nikâhlarını kıyıyor. Çok sayıda çiftimizin nikâhını bizzat kıydım. Çiftlerimizin en mutlu günlerine ortak olmaktan, nikâhlarına şahitlik etmekten büyük bir sevinç ve heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Bu anlamda da her bir çiftimizin davetine icabet etmeye gayret ediyorum" dedi.

Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu 164 çiftin de nikâhı kıyıldı. Çok sayıda Suriyeli ve Afganistanlı sığınmacının yaşadığı Trabzon’da yabancı uyruklular kategorisinde 39 nikâhla Afganistan vatandaşları ilk sırayı aldı. İkinci sırayı 30 nikâhla Almanya, üçüncü sırayı 28 nikâhla Suriye, dördüncü sırayı 15 nikâhla Rus ile İran ve bunu sırasıyla Gürcistan (14), Azerbaycan (11), Özbekistan (8), Fas (8), Avusturya (5), Irak (5), Endonezya (3), Ukrayna (2), Kazakistan (2), Uganda (2), Türkmenistan (2), Filistin (2), Tayland (2), ABD (2), Kırgızistan (1), Sudan (1), Bulgaristan (1), Filipin (1), Estonya (1), Pakistan (1), Birleşik Krallık (1), Suudi Arabistan (1), Kanada (1), Ürdün (1), Hollanda (1), Mısır (1), Kuveyt (1), Polonya (1), Tunus (1), Umman (1) ve Çek Cumhuriyeti (1) izledi.

Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikâh işlemlerini gerçekleştiriyor.

Nikâh memurları son yıllarda yabancı uyruklu insanların nikâh başvurularının artmasını komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon’un artan turizm faaliyetlerine bağlıyor.