Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında, 156’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikâhı kıyıldı. Yabancılar arasında ilk sırayı 23 nikahla Afganistan uyruklular alırken, ikinci sırayı 22 nikahla Suriye uyruklular aldı. Ayrıca belgeleri eksik olan ya da nikâh günü hazır bulunmadıkları için 16 çiftin nikâh işlemi de iptal edildi.

2024 yılında Ortahisar’da 2 bin 134 çiftin nikahının kıyıldığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Evlendirme Memurluğumuz, geride kalan yılda 156’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahını kıydı. Haftanın 7 günü yoğun mesai harcayarak nikâh taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyorlar. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Çok sayıda Suriye ve Afganistan uyruklunun yaşadığı Trabzon’da, 23 nikâhla Afganistan vatandaşları ilk sırayı alırken ikinci sırayı 22 nikâhla Suriye vatandaşları aldı.

Üçüncü sırayı 17 nikâhla Rusya vatandaşları, dördüncü sırayı ise 16 nikâhla Almanya vatandaşları alırken, diğer ülke vatandaşlarının yaptığı nikahlar şu şekilde sıralandı: Azerbaycan (14), İran (8), Özbekistan (7), Gürcistan (7), Irak (6), Filistin (4), Avusturya (3), Kırgızistan (3), Türkmenistan (3), Cezayir (2), Belarus (2), Ürdün (2), Kazakistan (2), Ukrayna (1), Pakistan (1), Birleşik Krallık (1), Kanada (1), ABD (1), Tunus (1), İsviçre (1), Brezilya (1), Moldova (1), Kosova (1), Güney Kore (1), Danimarka (1), Norveç (1), Kamerun (1), Tacikistan (1), Suudi Arabistan (1) ve Belçika (1).

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında toplamda 34 farklı ülkeden kişilerin nikâhı kıyıldı. Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler, yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikâhlarını kıyabiliyor. Nikâh memurları son yıllarda yabancı uyrukluların nikâh başvurularının artmasını, komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon’da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor.