Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Şöleni” coşkulu kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar son dönemin en popüler sanatçılarından Sefo’nun söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Şöleni” coşkulu kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar son dönemin en popüler sanatçılarından Sefo’nun söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi.

Üniversite eğitimi için Trabzon’a gelen gençlere ‘hoş geldin’ demek ve şehirde yaşayan gençlerin de yeni döneme stres atarak başlamasını sağlamak adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Trabzon Gençlik Şöleni’ne ilgi büyük oldu.

Ortahisar Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar ve öğrenciler gerekli güvenlik kontrollerinin ardından alana alındılar. DJ performansı ile başlayan Gençlik Şöleni’nde ilk olarak Seko ve Tefo sahne aldı. Gençlere unutulmaz anlar yaşatan ikilinin ardından ünlü sanatçı Sefo sahneye çıktı. Yaklaşık 40 bin kişin katıldığı konserde Sefo’nun şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi. Konserin ilerleyen saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar ise teknik ekibe ve sanatçı Sefo’ya zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın altında 3 şarkı daha seslendiren Sefo, konserini normal süresinde bitirerek sahneden indi.