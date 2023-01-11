İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında 330 bin 373 nufuslu Ortahisar ilçesinde şu ana kadar 311 109 kişiye çipli kimlik kartı verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında 330 bin 373 nufuslu Ortahisar ilçesinde şu ana kadar 311 109 kişiye çipli kimlik kartı verildi.

Trabzon Otahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nce 17 Ekim 2016 tarihinde çipli kimliklerin verilmesine başlanırken şu ana kadar 311 bin 109 kişiye Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verildiği belirtildi.

Ortahisar ilçesinde, şu ana kadar nüfusun büyük bir kısmına çipli kimlik kartı verilirken, 81bin 173 kişiye sürücü belgesi, 21 bin 445 kişiye de umuma mahsus pasaport verildiği öğrenildi.