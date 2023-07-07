Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında uluslararası halk dansları ve müzik festivali düzenlenecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde, belediyemiz ile Ankara Yenimahalle Sanat Kültür Gençlik ve Spor Kulübünün birlikte düzenleyeceği ’8.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivalimize’ tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekleriz. Bölgemiz turizmine ve tanıtımına çok önemli katkılar sağladığına inandığımız festivalimize, bu yıl 7 farklı ülke katılacak olup, dans gösterilerinin ardından; festivalimizde salı akşamı Mustafa Taş, Çarşamba akşamı da Ahmet Şafak sahne alacaktır" dedi.