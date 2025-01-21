Ortahisar Belediyesi, Gürbulak mahallesinde kendine ait bir dönümlük arazide sakat ve hasta toplam 35 köpeğin bakımını üstlenen Nurhayat Aslanoğlu’na mama desteği sağladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın sokak hayvanlarına hassasiyeti doğrultusunda Ortahisar Belediyesi, mama üretimi, hayvan sahiplendirme ve mama desteği gibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Ortahisar’ın Gürbulak mahallesinde ÇEVHAYKO Derneği Başkanı Melahat Altuntaş’ın da destekleriyle yaklaşık bir dönümlük arazide sakat ve hasta hayvanları koruma altına almak amacıyla oluşturulan barınakta köpeklerin bakımlarını üstlenen Nurhayat Aslanoğlu’na mama yardımında bulunuldu. Mama paketlerinin teslimi için düzenlenen programa, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Belediye Meclis Üyesi Sibel Alemdaroğlu, Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ile ÇEVHAYKO Derneği yöneticileri katıldı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın sokak hayvanları konusunda çok duyarlı olduğunu belirterek “Nurhayat hanım gerçek bir hayvansever olarak kendi arazisinde birçok hayvanı besliyor, koruyor. Çok insani bir iş yapıyor. Belediye Başkanımız Ahmet Kaya da, özellikle sokak hayvanları konusunda çok duyarlı. Sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesiyle ilgili birçok çalışma yapıyor, hayvanseverlere de destekte bulunuyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi için Belediyemiz bünyesinde bir mama fabrikası kurduk. Mama üreterek sokak hayvanlarına ve onları besleyen hayvanseverlere destek oluyoruz. Başkanımız da bize bu konuda gerekli talimatları verdi” diye konuştu.

Hayvanseverlere destek olmaya devam edeceklerini dile getiren İskender, “Bu destekler kapsamında Nurhayat Hanım’a mama desteğinde bulunuyoruz. Buradaki hayvanlar bu mamalarla beslenecek. Süreç içerisinde buna benzer çalışmalar yapacak, hayvansever vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hayvansever Nurhayat Aslanoğlu da kendisine sağlanan mama desteğinden dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

35 köpeğin bakımıyla ilgilenen Nurhayat Aslanoğlu’na, Ortahisar Belediyesi’nin Akoluk’ta bulunan Mama Üretim Tesisi’nden mama desteğinin devam edeceği belirtildi.