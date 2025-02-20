Ortahisar Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Trabzon Şubesi arasında ‘Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Aklın ve bilimin ışığında çalışmalarını yürüttüklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu işbirliğimizle sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerimizi ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getireceğiz. Kentimizi yönetirken, geleceğe taşırken Büyük Önderimiz Atatürk’ün ‘Benim manevi mirasım, akıl ve bilimdir’ sözünü kendimize rehber alıyoruz. Geçmişte bu kentte, maalesef çok kötü şehircilik örnekleri sergilendi. Bugün, hâlâ akıl ve bilimi dikkate almayan, ortak aklı önemsemeyen bu yanlış uygulamaların sıkıntılarını yaşıyoruz. Biz, bu anlayışı terk edeceğimizi, kentimizi yönetirken bilimin yol göstericiliğinde, kentimizin bütün paydaşlarının, birikim ve tecrübesinden yararlanacağımızı söylemiştik. Bu işbirliği protokolü de bu anlayış doğrultusunda imzalanmıştır. Karşılıklı dayanışma içerisinde Trabzon’umuzun tarihine, kültürüne, doğasına ve çevre değerlerine sahip çıkacağız" dedi.

Ortahisar’ın her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, protokolün hayırlı olmasını diledi.

İnşaat Mühendisleri Trabzon Şubesi Başkanı Mustafa Tiryaki ise, Ortahisar’da sağlıklı bir kentleşmenin sağlanması için hassasiyet göstererek protokolü imzalayan Başkan Kaya’ya teşekkür etti. Bu tür protokollerin yerel yönetimler ve ilçe halkının yararına olduğunu belirten Tiryaki, sağlıklı bir kentleşme için ellerini taşın altına koymaya ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.