Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Faaliyet Raporunu açıkladı. Ortahisar’ın 87 mahallesinde temizlik ve çöp toplama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülürken, ilçe genelinde günde ortalama 300 ton çöp toplandığı, bir yılda toplanan çöp miktarının ise 107 milyon tonu aştığı kaydedildi.

‘Daha Temiz ve Yaşanabilir Bir Ortahisar’ hedefiyle, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki 87 mahallede yoğun bir mesai sarfettiğini dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “394 kişiden oluşan temizlik işleri personelimiz, pırıl pırıl bir Ortahisar için büyük bir özveriyle, gece-gündüz demeden çalışıyor. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak; hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Çevre temizliği ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Kaya, “Ortahisarımızı temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu açıdan hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sokaklarımızın temiz kalması ve çevre sağlığının korunması için çöplerin belirlenen saatlerde, uygun şekilde poşetlenerek çöp konteynerlerine bırakılmasına özen göstermeliyiz. Sorumluluk sahibi bütün vatandaşlarımızı, bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız da, çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Cam, kağıt ve plastik gibi atıkların konteynırın ilgili yerlerine atılması çöplerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hususunda büyük kolaylıklar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Kaya, daha temiz ve sağlıklı bir Ortahisar için büyük bir özveriyle çalışan Temizlik İşleri Müdürü ve personeline de teşekkür etti.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin faaliyetlerine ek olarak cami, mescit ve Kur’an Kurslarındaki halılarının yıkanması, konteynerlerin tamir, bakım, onarım ve yıkamasının yapılması, semt pazarlarında temizlik, cadde ve sokakların yıkanması, süpürülmesi, kontrolü ve bayat ekmeklerin toplanmasıyla ilgili çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütüyor.

Çöp toplama saatlerine uyulmasının ilçenin temizliği ve sağlığı için büyük önem taşıdığı vurgulanarak “Gündüz 08:00-16:00 saatleri arasında ana cadde ve kırsal kesimlerde, akşam 19:00-03:00 saatleri arasında ise bütün cadde ve sokaklarda çöp toplama işlemlerinin sürdürüldüğü” kaydedildi.