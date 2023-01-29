2009 Yılında sürekli 2 aylık periyotlar ile yayın hayatına başlayan Türkiyenin 4 dilde (Arapça İngilizce Farsça Türkçe) yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business 14 yaşına girmenin gururunu yaşıyor.

2009 Yılında sürekli 2 aylık periyotlar ile yayın hayatına başlayan Türkiyenin 4 dilde (Arapça İngilizce Farsça Türkçe) yayın yapan ekonomi dergisi Ortadoğu Business 14 yaşına girmenin gururunu yaşıyor.

Ön kapağından itibaren haberlerini soldan sağa İngilizce Türkçe, Arka kapağından itibaren ise haberlerini sağdan sola Arapça Türkçe olarak yayınlanan Ortadoğu Businessın orta kısımda ise İran ile ilgili haberleri Farsça Türkçe yayınlamaktadır. 14 Yıldır iki ayda bir yayınlanan ve ülkemizin 4 dilde Arapça - Farsça - İngilizce - Türkçe yayınlanan ulusal tek ekonomi dergisi olan Ortadoğu Business, dağıtımının yapıldığı Suudi Arabistan, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Lübnan, Katar, Sudan ve Ürdünde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 14 yıl önce ilk sayısını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayan, 2. sayıdan itibaren Arapça ve Farsçayı ekleyerek 4 dilde yayınlanan tek dergi olma özelliğine sahip olan Ortadoğu Business şu anda 74. sayısına ulaştı. Dergi her sayısında olduğu gibi 74. sayısında da dolu dolu içerikle okuyucuları ile buluştu.

Hedefimiz Ortadoğu Ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek

Hedeflerinin öncelikle, Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek olduğuna dikkat çeken Ortadoğu Business İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz, Türkiyenin komşu ülkelerle vizeyi kaldırması ile Suriye ve Irakı kendimize hedef seçtik. Bu nedenle dergimizi Türkçe ve İngilizce yayınlamaya başladık. Bu durum bize büyük artı değer kazandırdı. Komşu ülkelerdeki büyükelçilikler, bölge Valileri, ticaret ve sanayi odaları ile birçok firma dergimize 14 yıldır büyük ilgi göstererek yakından takip ediyorlar. Özellikle bazı haberlerinde Arapça ve Farsça olarak verilmesi yönündeki talepler üzerine Ortadoğu Businessi 2. sayıdan itibaren Türkçe-İngilizcenin yanı sıra Arapça Farsça olarak da yayınlamaya başladık. Dergimizin içeriğini ön kapakta Türkçe-İngilizce, arka kapakta ise Türkçe- Arapça olarak vermeye başladık. İran ile alakalı haberlerimizi de Farsça Türkçe olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Önemli görülen ve bölge ülkeleri için ticaretin geliştirilmesinde rol oynayacak haberlerimizi her sayımızda 4 ayrı dilde yayınlıyoruz diye konuştu.

Her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor

Mustafa Osanmaz, 2 ayda bir yayınlanan Ortadoğu Business dergisinde Türkiyeden, Gaziantepten ve komşu ülkelerden ekonomi ve şirket haberlerine, bölgenin önde gelen kişilerin makale ve görüşlerine yer verdiklerine işaret etti. Osanmaz, Dergimize hem Türkiye genelinden, hem de Ortadoğu ülkelerinden o kadar çok yoğun talep ve ilgi var ki, her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor dedi.

Yayınladıkları dergi ile Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye arasında ticari bir yakınlaşmaya katkı sağladıklarına dikkat çeken Osanmaz, bunun önemli bir misyon ve başarı olduğunu kaydetti. Osanmaz, elde ettikleri bu başarıyı yakın zaman içerisinde uluslararası boyuta taşımak hedefinde olduğunu da sözlerine ekleyerek İhlas Haber Ajansı (İHA)nın sorularını yanıtladı.

14 Yıldır bizlere destek olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim

Osanmaz, Ortadoğu Businessin 14 yıldır bu sayıya gelmesinde bizlere Reklam ve Abone desteği sunan dostlarımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bu sayımıza kadar bu yayına emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza sevgilerimi ve şükranlarımı sunarım. Bizlere gerek telefon, gerek mail yoluyla ulaşıp takdir edici sözler doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. En büyük ödül de bu olsa gerek. Türkiyenin önde gelen haber ajansı olan İHAya bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eder, yayın hayatında başarılar dilerim. Tüm Okuyucularımıza saygı ve sevgilerimi sunarım.