Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde ünlü tiyatro sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker’in sahnelediği "Ortadaki Oyun" adlı tiyatro oyunu sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi, 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında, ünlü tiyatro sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker’in sahnelediği "Ortadaki Oyun" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenen oyunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu, Emir Can Tunç, Selçuk Karadağ ve Serkan Bedirhanoğlu, vatandaşlarla beraber izledi. Veysel Diker’in yazıp yönettiği ve Altan Erkekli ile sahne aldığı tek perdelik müzikli oyun, tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.

İzleyenleri güldürürken düşündürdü

Günlük hayatın karmaşık problemlerini mizahi bir bakış açısıyla sunan ikili, muhteşem sahne performanslarıyla izleyenleri güldürürken düşündürdü. Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyunu geleneğinden izler taşıyan müzikli hicivli oyunda, usta sanatçılar oyun boyunca seslendirdikleri şarkılarla da izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Özellikle Veysel Diker’in seyircileri de oyuna katarak sergilediği doğaçlama performans, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bol kahkaha ve alkışlar eşliğinde geçen keyifli oyunun sonunda Altan Erkekli, Veysel Diker ve 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Koordinatörü Yılmaz Eren’e çiçek takdiminde bulunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç’a plaket sunulmasının ardından program son buldu.