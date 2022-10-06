Ortaca Belediyesi tarafından vatandaşların egzersiz hareketleri yapabilecekleri, çocukların da değişik oyun grupların yer alacağı yeni bir park için çalışmalar başladı.

Ortaca Belediyesi tarafından vatandaşların egzersiz hareketleri yapabilecekleri, çocukların da değişik oyun grupların yer alacağı yeni bir park için çalışmalar başladı.

Ortaca Cumhuriyet Mahallesi 110 cadde üzerinde bulunan ve 4 bin 631 m2’lik alana projelendirilen içinde çocuk oyun grubu, egzersiz alanı, işletme, yeşil alanı bulunan park çalışmaları son hızıyla devam ettiği açıklandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca’da vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri yeni yeşil alanların kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Uzundemir “Cumhuriyet Mahallemizde hem yetişkinlere, hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik çok amaçlı bir park çalışmasını yürütüyoruz. 4 buçuk dönüm alan üzerinde çocuklarımız için değişik oyun gruplarının yer aldığı bölüm dışında yetişkinlerimiz için de egzersiz ve sportif hareketlerin yapılacağı alanlar oluşturuyoruz. Parkımızın planı ve projelendirme aşaması tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.